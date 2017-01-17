CHP'li vekillerden kırmızı kartlı protesto
TBMM Genel Kurulunda CHP İdari amiri Tufan Köse'nin konuşmasının sonunda cebinden kırımızı kart çıkararak "Anayasa değişikliğini protesto ediyoruz 1 dakika süre ile hükümete kırmızı kart çıkarıyoruz" demesinin ardından CHP'li vekiller kırmızı kart çıkardı
Tufan Köse’nin kürsüde kırmızı kart çıkararak Anayasa değişikliğini protesto etmesine CHP’li vekillerde destek verdi.
CHP Milletvekilleri de kırmızı kartlarını çıkararak 1 dakika havada tuttular. Daha sonra basın locasına dönerek kartları gösterdiler. Oturumu yöneten AKP’li Bahçekapılı oturuma 10 dakika ara verdi.
AKP'DEN BEYAZ DOSYA İLE CEVAP
AKP’li Milletvekilleri de önlerindeki beyaz dosyayı havaya kaldırarak basın mensuplarına gösterdi.
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