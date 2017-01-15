CHP’li vekillerden protesto!
TBMM Genel Kurulu'nda devam eden anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin 15. maddesi tamamlandıktan sonra oy verme işlemine geçildi. Bu sırada CHP'lilerin protestosu geceye damga vurdu.
TBMM Genel Kurulu'nda gece geç saatlere kadar oylama devam ederken, CHP'li vekillerin protestosu damgayı vurdu. Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin 15. maddesi tamamlandıktan sonra oy verme işlemine geçildi. Oy kullanmak için kabinlere giren CHP milletvekilleri uzun süre çıkmayınca AKP'li vekillerin tepkisini çekti.
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