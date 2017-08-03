CHP'li Yarkadaş: TRT'de yandaşlara servet dağıtılmış

CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş, TRT'yle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. TRT'de yandaşlara servet dağıtıldığını söyleyen Yarkadaş, "Yedi bine yakın personeli olan TRT, yandaş yapım şirketlerine tam 753 milyon TL aktarmış. Bunun adı soygundur" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "TRT 2016 yılında milletin vergilerini yine AKP'li şirketlere peşkeş çekti. Vurgunun boyutu her yıl büyüyor" dedi.

RESMİ BELGEDEN ÇIKAN SONUÇ

TRT'nin yandaş yapım şirketlerine aktardığı kaynak, resmî belgelerden elde edilen verilerle ortaya konuldu. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yaptığı başvuruya gelen resmî cevap TRT'nin kaynaklarının nasıl harcandığını gözler önüne serdi.

İŞTE RAKAMLARLA TRT’NİN MİLLETİN OLAN YÜKÜ

Yarkadaş, "6.760 kişinin kadrolu olarak çalıştığı kurumda, her türlü teknik imkan olmasına rağmen, dış yapım adı altında yaptırılan programlar aracılığıyla yandaş şirketlere 2016 yılında tam 753 milyon 500 bin TL aktarılmış" dedi. Yarkadaş, "Bu, eski parayla 753 trilyondur ki; bunun anlamı vurgundur" ifadesini kullandı. Yarkadaş 2016 ve 2017 yılında dış yapımlara harcanan paranın 1 katrilyonu geçtiğini de belirtti.

YANDAŞLARIN ÇİFTLİĞİ

CHP'li vekil, "AKP'li gazeteci ve işadamlarının prodüksiyon şirketleri TRT'yi adeta yağmalıyor. İzlenmeyen ya da çekilip çekilmediği dahi belli olmayan yapımlara milyonlar ödeniyor" dedi.



Şirketlere aktarılan paranın halkın vergilerinden toplandığını belirten Yarkadaş, "Yedi bin personeli olan kurum, AKP'nin arpalığına dönmüş durumda. Bu şirketler, yedi bin kişinin yapamadığı hangi programlara imza attılar da bu parayı aldılar?" tepkisini gösterdi.

REKLAM GELİRİ ÇOK DÜŞÜK

TRT’nin 2016 yılındaki reklam gelirinin 224.456.182 TL olduğunu açıklayan Yarkadaş, personel maaşları ve diğer giderler hesaba katıldığında reklam gelirinin devede kulak olarak kaldığını söyledi. Yarkadaş, "AKP'nin sesi haline gelen TRT, izlenmediği için reklam da alamıyor" dedi. CHP'li vekil, "Besleme gaZeteciler TRT'den para alıyor AKP adına çığırtkanlık yapıyor. Yükünü ise millet çekiyor" diye konuştu.

CHP’li Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRT’nin aylık personel giderinin 55 milyon TL olduğunu ve bu bedelin yıllık 660 milyon TL’nin üzerinde bir rakama tekabül ettiğini bize gelen cevapta görüyoruz. Personele 660 milyon TL maaş veriyor; yaklaşık 7 bin kişi çalıştırıyorsunuz ama bütün işleri dış yapımlara veriyorsunuz.

TRT’den yani halkın cebinden 753,5 trilyon yandaşlara peşkeş çekilmiştir. Ratinglerde dibe çakılan, spor yorumcu ve spikerlerine astronomik rakamlar ödeyen TRT yöneticileri bunun hesabını mutlaka vermelidir. Dış yapıma 753,5 trilyon harca; reklam gelirin ise 224 trilyon olsun. Bu düpedüz rezalettir."

KURUMA PARA YAĞIYOR

Kuruma 2016 yılında gelir olarak elektrik payından 793.428.122 TL, bandroldan 962.145.091 TL, faizden ise 15.626.483 TL aktarıldığını ifade eden Yarkadaş, şöyle konuştu:

"2016 yılında TRT’ye toplam 1.771.199.696 TL kamusal katkı sağlanmış. Hepsi milletin cebinden… Kullandığımız elektrik, aldığımız telefon ve televizyondan 'TRT payı' adı altında altında alınan paralar, direk yandaşlara aktarılmış."

"DANIŞTAY'A RAĞMEN..."

TRT'ye aktarılan kaynakların bir kısmının hukuksuz olarak yapıldığını da belirten CHP'li vekil, Danıştay'a yaptığı başvuru sonucu alınan kararı hatırlattı. Yarkadaş, "Avukatımız Turan Aydoğan, cep telefonlarından yapılan bandrol kesintilerini Danıştay'da iptal ettirdi. TRT buna rağmen halktan 224 milyon TL tahsil etti ve etmeye de devam ediyor" ifadesini kullandı.

TRT'nin haksız olarak aldığı bu parayı iade etmesi gerektiğini belirten Yarkadaş, yurttaşlara da "Hakkınızı TRT'ye yedirmeyin" çağrısı yaptı.

50 MİLYON TL DE AVUKAT GÖTÜRMÜŞ

CHP'li vekil, TRT'nin yeni Genel Müdürü İbrahim Eren'in genel müdür yardımcısı olduğu dönemde yaşanan bir rezaletin takipçisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Yarkadaş, "İbrahim Eren'in vekalet verdirdiği TRT avukatı Kubilay A. 50 milyon TL'yi hesabına geçirerek ABD'ye kaçtı. Eren'den bunun hesabını soracak ve tüm harcamaları kamuoyunun önüne getireceğiz" dedi. Yarkadaş, TRT'nin hangi şirkete kaç TL aktardığını açıklayacaklarını da söyledi.