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CHP'li Yılmaz: Kerkük'teki rezalete göz yummak ikiyüzlülüktür!

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CHP'li Yılmaz: Kerkük'teki rezalete göz yummak ikiyüzlülüktür!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kerkük'te 'Kürdistan' paçavrası asılmasına çok sert tepki gösterdi. Hükümeti ve Bahçeli'yi eleştiren Öztürk, "Kerkük'teki rezalete göz yummak, iki yüzlülüktür" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisinin İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kerkük'te yaşanan paçavra skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

İşte Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

"CHP olarak en sert şekilde kınıyoruz"

Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, toplantıda Irak'ın Kerkük kenti Valisi Necmeddin Kerim'in nevruz kutlamaları çerçevesinde kentteki tüm devlet kurum ve kuruluş binalarına 'Kürdistan' paçavrasının asılması için il meclisinden talepte bulunmasına da değindi.

Kerkük'ün hukuki olarak Bağdat yönetiminin kontrolünde bulunduğunu, ancak buranın Peşmerge yönetimine katılması yönünde çabalar olduğunu ifade eden Yılmaz, bölgedeki Türkmenlerin ve Arapların iradesine ters gelişmeler yaşandığını, gelinen noktada ise bayrak olayının gerçekleştiğini belirtti.

 Yılmaz, "CHP olarak bu sorumsuz, gayrimeşru adımı en sert şekilde kınıyoruz" dedi. 

HÜKÜMETİN 'KIRMIZI ÇİZGİ'LERİ KERKÜK'TE DE AŞILDI

Türk Dışişleri Bakanlığının bayrak olayına en sert şekilde tepki vermesini beklediklerini, ancak bunun gerçekleşmediğini kaydeden Yılmaz, "Bir zamanlar hükümetin 'Kerkük bizim kırmızı çizgimizdir' dediğini hatırlıyoruz. Ancak görüyoruz ki hükümetin kırmızı çizgileri her konuda olduğu gibi Kerkük konusunda da aşılmıştır" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin de Kerkük ile ilgili geçmişteki sözlerini hatırlatan Yılmaz, Bahçeli'nin de gerekli tepkiyi vermediğini ileri sürdü. 

Yılmaz, şöyle konuştu:

BUNA GÖZ YUMMAK İKİYÜZLÜLÜKTÜR

"Bugün Kerkük Kalesi'ne Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bayrağı asılmış durumda. Buna da bir tepki bekliyoruz. Bu sorumsuzca adıma dönük Türkiye'den cılız bir ses çıkmıştır. Ama biz güçlü bir ses çıkmayacağını da biliyoruz. Sayın Barzani'yi İstanbul'da, Ankara'da kırmızı halılar sererek karşılayanlar, Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bayrağını göndere çekenler, bir eleştiri geldiği zaman bunu savunanlar, Kerkük'te Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağı dalgalandığında elbette buna karşı duramazlar. Çünkü ikiyüzlüler."   

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