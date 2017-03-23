CHP'li Yılmaz: MHP vatanseverler 'hayır'ın bayraktarlığını yapıyor

Bursa İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Bahçeli'ye tepki gösterdi ve "MHP'de vatanseverler 'hayır'ın bayraktarlığını yapıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, partisinin Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Bahçeli'ye yüklendi.

Yılmaz, "İnşallah 17 Temmuz'da yeni bir bahar olacak, ülkemizde bütün bu karabulutlar darmadağın olacak" dedi.

"Türkiye için umut ışığı olacak göreceksiniz"

Bir gazetecinin "Referandumda AKP ile MHP'nin ittifakı var. Hükümet cephesinden bir açıklama geldi. Bahçeli'nin 'evet' desteğiyle risk aldığına yönelik bir açıklamaydı. Siz nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna Yılmaz, şu yanıtı verdi:

"Neden 'risk aldı' demek isteniyor. Yani bütün MHP tabanına aykırı bir hareket içine girdi demek istiyor. Olmayacak bir şeye 'Evet' diyor. Sanırım onun için diyorlar. Çünkü herkes 'Hayır' derken Sayın Bahçeli 'Evet'te ısrarcı oluyor. Bir şeyin ekseriyeti 'Hayır' derken sadece bir grubu 'Evet' diyorsa tabii ki bu bir risktir. Onun için risktir ama Türkiye için risk değildir. Türkiye için umut ışığı olacak göreceksiniz. MHP'nin çok büyük bölümü 'Hayır' diyor, 'Hayır'ın bayraktarlığını yapıyor. Çünkü vatansever insanlar, hiç bir araya gelmeyen insanlar bir araya geldiler. MHP'si CHP'si, AKP'si, Saadet'i, Vatan Partisi, bunun bütün tabanı birleşecek göreceksiniz. Çünkü burada artık bir kişinin Türkiye'yi yönetmesine izin verilmeyecek."