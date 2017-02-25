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CHP'li Yılmaz'dan Hocalı açıklaması

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CHP'li Yılmaz'dan Hocalı açıklaması
Hocalı katliamının 25. Yıldönümü sebebiyle açıklama yapan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, “İnsanlığa karşı işlenmiş bu saldırıyı kınıyoruz” diyerek, Ermenilerin işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmelerini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Hocalı katliamının 25. Yıldönümü sebebiyle açıklama yaptı.

Öztürk, açıklamasında, “Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz” dedi. Öztürk şunları kaydetti: “İnsanlığa karşı işlenmiş bu saldırıyı kınıyor ve uygar dünyanın hiçbir köşesinde benzer acı vakaların olmamasını temenni ediyoruz. Bu katliamda hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle anıyor, kardeş Azerbaycan halkının acısını paylaşıyoruz. Azerbaycan’la ilişkilerimizin, bir millet-iki devlet ilkesi çerçevesinde her alanda güçlenerek gelişmesi temel önceliğimizi oluşturmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, Dağlık Karabağ ve Azerbaycan içerisinde diğer işgal edilen yerlerin, Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını desteklemektedir. Bu noktada, Ermenistan’a işgal ettiği Azerbaycan topraklarından biran önce çekilmesi çağrısını tekrarlıyoruz. Bu çerçevede, Ermenistan tarafından gerekli adımlar atıldığı takdirde, bu ülkeyle de pekâlâ iyi bir komşu ve dost olabileceğimize inanmaktayız” ifadelerini kullandı. 

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