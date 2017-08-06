Bugünkü YENİÇAĞ »

CHP'li yönetici tutuklandı

»
CHP'li yönetici tutuklandı
CHP Seyhan İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Kurulu üyesi Aliye Şenoğlu, sosyal medya hesabından, '15 Temmuz'un zafer gibi kutlanmasını' eleştirdiği paylaşımda 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla tutuklandı.

Seyhan İlçe Belediyesi’nde çalışan 2 çocuk annesi Aliye Şenoğlu, 2 Ağustos günü sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle evinde gözaltına alındı.  Emniyet Müdürlüğü’nde 4 gün boyunca sorgulanan Aliye Şenoğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Şenoğlu, nöbetçi mahkemede,sosyal medyadaki paylaşımında  ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü’nde, aynı suçlamayla gözaltına alınanlar olduğu ve ifadesi tamamlananların adliyeye sevk edildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li yönetici tutuklandıCHP'li yönetici tutuklandıHalaçoğlu: Türk'üm diyemeyen Damat Ferid kafalılar!Halaçoğlu: Türk'üm diyemeyen Damat Ferid kafalılar!MHP İzmir'de toplu istifaMHP İzmir'de toplu istifaAKİT'ten skandal yazı: Atatürk'e saldırı abartılıyorAKİT'ten skandal yazı: Atatürk'e saldırı abartılıyorKılıçdaroğlu: "Türkiye Cumhuriyetini payidar kılmak için..."Kılıçdaroğlu: "Türkiye Cumhuriyetini payidar kılmak için..."Ülkücü iradeden Akşener'e tam destekÜlkücü iradeden Akşener'e tam destek"Samimiyseniz, Ayhan Oğan'ı ihraç edin!""Samimiyseniz, Ayhan Oğan'ı ihraç edin!""Bahçeli, iki mahalle ortasında kalmış, hangisine yerleşeceğine karar veremedi!""Bahçeli, iki mahalle ortasında kalmış, hangisine yerleşeceğine karar veremedi!"Bozdağ: 'Yeni devlet' sözleri bizi bağlamazBozdağ: 'Yeni devlet' sözleri bizi bağlamazAtatürk Havalimanı ne olacak?Atatürk Havalimanı ne olacak?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti