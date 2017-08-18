CHP'liler fuarı terk etti

Bu yıl 86'ncısı gerçekleştirilen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında protokol krizi yaşandı. CHP'li vekiller kendilerine yer ayrılmadığı ve hükümete yakın iş adamlarının protokolde bulunduğu gerekçesiyle fuar alanını terk etti.

86. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı sırasında İzmir CHP’li millet vekilleri; Tacettin Bayır,Ali Yiğit, Murat Bakan,Musa Çam,Özcan Purcu,eski bakan Zekeriya Temizel, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici kendilerine yer ayrılmadığı ve hükümete yakın iş adamlarının protokolde bulunduğu gerekçesiyle fuar alanını terk etti. YERLERİNE BAŞKALARI YERLEŞTİ Vekillerin salonu terk etmesi üzerine, 2’nci sıra için ayrılan yerlerine başka konuklar yerleştirilip, ön tarafa ise, İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve Denizli Milletvekili Kazım Arslan’a yer verildi. BALBAY HALKIN ARASINDA OTURDU Yurt gazetesinde yer alan habere göre; İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise halkın arasında oturdu. ALİ AĞAOĞLU VE ETHEM SANCAK PROTOKOLDE Protokol koltuklarında hükümete yakınlığı ile bilinen işadamı Ali Ağaoğlu ve Ethem Sancak’ın oturduğu gözlendi. Protokol konuklarının belirlenmesi hususu Büyükşehir’in mi Bakanlığın mı düzenlediği hakkında muallak sürüyor. Yaşanan protokol krizinin ardından gözler Büyükşehir’den yapılacak açıklamaya çevrildi.