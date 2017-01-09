CHP'lilere müdahale!

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlayacak anayasa değişiklik teklifine ilişkin yasa değişikliğini protesto için CHP'nin çağrısı üzerine Güvenpark'ta toplanan grup Meclis'e yürümek istedi.

CHP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu, STK üyeleri ve avukatlardan oluşan grup, Meclis Dikmen Kapısı önünde anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşmeleri protesto etmek üzere toplanmak isteyince çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti.





CHP’Lİ VEKİLLER YARALANDI

Müdahale sonucu, CHP Ankara milletvekili Necati Yılmaz’ın protez dişinin kırıldığı, diğer vekillerin de çeşitli yerlerinden yaralandıkları öğrenildi. CHP’li Yılmaz, Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Polis bütün girişleri abluka altına almıştı. Kademeli barikatlar kurmuştu. Yaklaşık 50 STK’dan vatandaşlar açıklama için gelmişti ancak onları içeriye almadılar. Biz de basın açıklaması yapabilsinler diye dışarıya çıktık. Ancak polis, değil açıklamaya orada durmalarına bile izin vermiyordu. Biz yer açmaya çalıştık o süreçte göğüş göğüse mücadele oldu polisle” dedi. Yılmaz’ın dışında CHP’li vekiller; Orhan Sarıbal, Ali Şeker ve Şener Saruhan’ın da polis müdahalesinde yaralandıkları öğrenildi.







