Bugünkü YENİÇAĞ »

CHP'lilere müdahale!

»
CHP'lilere müdahale!
Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlayacak anayasa değişiklik teklifine ilişkin yasa değişikliğini protesto için CHP'nin çağrısı üzerine Güvenpark'ta toplanan grup Meclis'e yürümek istedi.

CHP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu, STK üyeleri ve avukatlardan oluşan grup, Meclis Dikmen Kapısı önünde anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşmeleri protesto etmek üzere toplanmak isteyince çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti.

chp1.jpg

CHP’Lİ VEKİLLER YARALANDI

Müdahale sonucu, CHP Ankara milletvekili Necati Yılmaz’ın protez dişinin kırıldığı, diğer vekillerin de çeşitli yerlerinden yaralandıkları öğrenildi. CHP’li Yılmaz, Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Polis bütün girişleri abluka altına almıştı. Kademeli barikatlar kurmuştu. Yaklaşık 50 STK’dan vatandaşlar açıklama için gelmişti ancak onları içeriye almadılar. Biz de basın açıklaması yapabilsinler diye dışarıya çıktık. Ancak polis, değil açıklamaya orada durmalarına bile izin vermiyordu. Biz yer açmaya çalıştık o süreçte göğüş göğüse mücadele oldu polisle” dedi. Yılmaz’ın dışında CHP’li vekiller; Orhan Sarıbal, Ali Şeker ve Şener Saruhan’ın da polis müdahalesinde yaralandıkları öğrenildi.

chp2.jpg

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
CHP'lilere müdahale!CHP'lilere müdahale!Semih Yalçın: "CHP, evinin kapısını şaşıran sarhoş gibi"Semih Yalçın: "CHP, evinin kapısını şaşıran sarhoş gibi"Akşener: Erdoğan istifa edecek mi?Akşener: Erdoğan istifa edecek mi?Can Ataklı'dan çarpıcı iddia: "Bahçeli ve MHP'li 5 isim..."Can Ataklı'dan çarpıcı iddia: "Bahçeli ve MHP'li 5 isim..."HDP'li vekile 5 yıl hapis istemiHDP'li vekile 5 yıl hapis istemiCHP'den tepki: "Tam bir giyotin yasası"CHP'den tepki: "Tam bir giyotin yasası"İsmail Kahraman yoğun bakımda!İsmail Kahraman yoğun bakımda!Çavuşoğlu: "Halisdemir'in, Fethi Sekin'in..."Çavuşoğlu: "Halisdemir'in, Fethi Sekin'in..."Bu ne ikiyüzlülük!..Bu ne ikiyüzlülük!..Başbakan Yıldırım: Başika'dan çıkmıyoruz!Başbakan Yıldırım: Başika'dan çıkmıyoruz!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti