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CHP'nin Adalet Kurultayında flaş gelişme

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CHP'nin Adalet Kurultayında flaş gelişme
CHP'nin Çanakkale'nin tarihi yarım adasında yapmayı planladığı Adalet Kurultayı için izin çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl,  yaptığı açıklamada, hazırlıklarına bir süre önce başladıkları Adalet Kurultayını 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kurultayın tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanınında yapılması için 10-15 gün önce gerekli girişimlerde bulunduklarını belirten Tekin Bingöl, "Tarihi Alan Başkanlığına, Adalet Kurultayı ile ilgili yapmış olduğumuz başvurumuz uygun görüldü ve resmi yazıyla da bize bildirildi." dedi.

Bingöl, geçen hafta kamp alanında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve bölge milletvekilleriyle ön inceleme yaptıklarına değinerek, onayın ardından birkaç gün içerisinde yerleşim düzenine son şeklini vereceklerini bildirdi.

Tüm etkinliklerin açık alanda yapılacağına işaret eden Bingöl, çalışmaların tamamına katılacak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için de geçici bir ofis oluşturacaklarını açıkladı.

Tekin Bingöl, 4 gün sürecek kurultayın tamamen adalet temalı etkinliklerden oluşacağını aktarırken, kurultayın "devlette adalet", "yaşamda adalet", "mahkemede adalet", "seçimde adalet", "geçimde adalet", "medyada adalet", "eğitimde adalet" ve "inançta adalet" olmak üzere 8 ana başlıkta gerçekleştirileceğini vurguladı.

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