CHP'nin referandum logosu

CHP 'hayır' kampanyası için kullanacağı logo tasarımını belirledi.

Referandum propagandasını pozitif mesajlarla yürütmeyi planlayan CHP, bir kız çocuğunun yer aldığı logosunda sıcak renklerden oluşan güneş ve "Geleceğim için hayır" sloganı ile üzerinden ‘tercih’ yazan hayır pusulasına yer veriyor.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, CHP’nin logosu refearandum çalışmaları boyunca araçlarda, afiş, pankart, bilboard, ratek, poster, promosyon, şapka ve t-shortlarda kullanılacak.