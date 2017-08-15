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CIA Direktörü Pompeo: "Kuzey Kore ile nükleer savaş..."

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CIA Direktörü Pompeo: "Kuzey Kore ile nükleer savaş..."
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine devam edebileceğini ancak Kuzey Kore ile nükleer bir savaşın eşiğinde olunduğuna yönelik ellerinde bir istihbarat bilgisi bulunmadığını söyledi.

Pompeo, Fox News Sunday televizyon kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin nükleer silah çalışmalarına devam ettiğini belirten Pompeo, "Kuzey Kore nükleer kapasiteye ulaşmaya yaklaşıyor. Yaklaşık 20 senedir çalışıyorlar ve yaklaşıyorlar" dedi.

'O NOKTADA OLDUĞUMUZU GÖSTEREN BİR İSTİHBARAT BİLGİSİ YOK'

Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD'ye yakın zamanda saldırıp saldıramayacağı ve endişlenlerin ne yapması gerektiği ile ilgili soruya yanıt veren Pompeo 'Yakın bir şey yok. Ancak hataya düşülmesin, Denver'a yönelik bir nükleer füze fılatılma ihtimalinin artması çok ciddi bir tehdit" ifadelerini kullandı.

'Yakın bir şey yok' ifadelerini açması istenen Pompeo " Bahsettiğim şey, nükleer savaşın eşiğinde olduğumuzu söyleyenleri duydum. Şu anda o noktada olduğumuzu gösteren bir istihbarat yok" yanıtını verdi..

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