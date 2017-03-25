CIA eski Başkanı Woolsey'den şok iddia!

CIA Eski Başkanı James Woolsey'den FETÖ lideri Gülen ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Wall Street Journal’da yayınlanan habere göre, Trump’un seçim kampanyası devam ederken kampanyada danışman olarak görev yapan emekli general Flynn, Türk Bakanlar Çavuşoğlu ve Albayrak Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, 19 Eylül’de New York’ta, Manhattan’daki Essex House otelinde gerçekleşen görüşmede, Woolsey de yer aldı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberi göre Woolsey, WSJ’ye yaptığı açıklamada, görüşmede Gülen’in ABD’den “yasal iade prosedürüne takılmadan çıkarılmasının” ele alındığını anlattı. Görüşmenin yapıldığı yere geldiğinde, görüşmenin başlamış olduğunu söyleyen Woolsey, o anda duyduklarından “büyük ihtimalle yasa dışı bir faaliyetin görüşüldüğü izlenimini edindiğini” söyledi.

WSJ’nin toplantı hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberde, Toplantıda hazır bulunan iki Türk Bakan, Çavuşoğlu ve Albayrak’ın “ucu açık fikirler dinlemek istediklerini ve fikirlerin farazi olarak dile getirildiği” de ifade edildi.

CIA eski Başkanı Woolsey, “fikir, sözkonusu kişiyi gece yarısı örtülü bir operasyonla kaldırmaktı” dedi. Habere göre, görüşmede bunun nasıl yapılacağına dair taktiklerin “ele alınmadığını” da vurgulayan Woolsey, eğer bu taktikler konuşulmuş olsaydı, kendisinin de bunların yasallığını sorgulayacağını söyledi.

Flynn’in sözcüsü Price Floyd ise, görüşmenin hiçbir aşamasında “General Flynn’in hiçbir yasa dışı eylemi, hukuk dışı fiziki kaçırmayı ya da buna benzer herhangi bir eylemi konuşmadığını” söyledi. Floyd, Flynn’in görüşmede Gülen hakkındaki dava için Intel grubun nasıl bilgi toplayabileceği konusunda görüş bildirdiğini belirtti.

FLYNN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Donald Trump’un seçim kampanyasında, Trump’ın en yakın danışmanlarından biri olarak görev yapmış, seçimlerde kazanılan başarının ardından da Trump tarafından ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilmişti.

Ancak bu görevde sadece 24 gün kalabilen Flynn’in, daha yeni ABD Başkanı ve kabinesi göreve başlamadan bir Rus diplomat ile temas kurduğu ortaya çıkmış, Flynn istifa etmek zorunda kalmıştı.

TÜRK ŞİRKETİNDEN 530 BİN DOLAR ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Flynn’in şirketinin, Trump tarafından resmen Ulusal Güvenlik danışmanı olarak atanmadan önce, bir Türk şirketi tarafından “lobi çalışmaları” için tutulduğu iddiası ortaya atılmıştı.

İstifa ettikten sonra ABD adalet Bakanlığı’na şirketinin işleri konusunda ayrıntılı rapor veren Flynn, Ekim Alptekin adlı Türk işadamının sahibi olduğu Inovo BV adlı Hollanda’ya kayıtlı bir şirketten 530 bin ABD Doları aldığını resmen bildirmişti.

Eski CIA Başkanı Woolsey, Flynn’in sahibi olduğu lobi şirketi Intel Grup’ta ‘danışman” olarak görev yapıyordu. Woolsey, 19 Eylül’de iki Türk Bakan ile toplantıya da bu sıfatı ile, Intel’in Genel Müdürü Bijan Kian’ın daveti üzerine katıldığını söyledi.

DÖNEMİN ABD BAŞKAN YARDIMCISINA DA HABER VERİLDİ

Woolsey ayrıca, konu hakkında dönemin ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden’a da “ortak bir dost” aracılığıyla bilgi gönderdiğini açıkladı.