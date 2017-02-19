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CIA Eski Direktöründen flaş açıklama!

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CIA Eski Direktöründen flaş açıklama!
CIA eski Direktörü David Petraeus, Münih Güvenlik Konferansı’nda "Türkiye'nin Bölgedeki Rolü" başlıklı toplantıda konuştu, PYD için "ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın kuzeni" ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın eleştirisi üzerine Petraeus, PYD'nin ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın kuzeni olduğunu söylerken, bir yandan da YPG üyelerinin IŞİD'e karşı çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

CIA eski Direktörü David Petraeus’un adı, Mike Flynn'in istifasının ardından Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayları arasında geçiyor.

Rakka operasyonu hakkında da konuşan CIA eski direktörü, “Rakka’nın bir Kürt kenti olmadığı, bu nedenle de Kürtler tarafından kurtarılamayacağı anlayışı mevcut. Askeri anlayışa göre, tutamayacağın toprağı kurtarmamalısın” yorumunda bulundu.

2003 yılında Irak’ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayı sırasında Petraeus, Irak'taki ABD güçlerinin komutanıydı.

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