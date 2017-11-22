Çiftçinin bankalara borcu 16 katına çıktı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, "2004 yılında çiftçilerimizin bankalara toplam kredi borcu 5 milyar iken 2017 yılı Eylül ayında 82 milyarı aşmış durumdadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, "2004 yılında çiftçilerimizin bankalara toplam kredi borcu 5 milyar iken 2017 yılı Eylül ayında 82 milyarı aşmış durumdadır" dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ilk olarak geçen yılın sonu ve bu yıl içerisinde doğal afetlerde zarar gören çiftçilerin sorunlarını anlatan Karakaya, başta Adana olmak üzere Mersin, Osmaniye, Hatay ve civar illerde Ocak ayında şiddetli don olayının yaşandığını hatırlatarak, "Mayıs ayında şiddetli yağmur ve oldu, Temmuz ayında 50 dereceyi bulan şiddetli sıcak ve poyraz maalesef narenciye, pamuk, kavun, karpuz gibi birçok tarım ürüründe büyük zararlara neden oldu. Bu nedenle afetzede çiftçilerimiz bugünlerde dört gözle Ankara'dan, hükümetten, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gelecek bir haber beklemektedir" dedi.

"ÇİFTÇİNİN BORCU 16.4 KATINA ÇIKMITIR"

Karakaya, doğal afetten zarar gören çiftçilerin durumlarının iyi olmadığını ve borçlarının yıldan yıla katlandığını ifade ederek, "2004 yılında çiftçilerimizin bankalara toplam kredi borcu 5 milyar iken 2017 yılı Eylül ayında 82 milyarı aşmış durumdadır. Tablo 16.4 katına çıkmıştır. Aynı dönemde tarımsal hasıla, yani gelirler 4.3 katına çıkabilmiştir. 2004 yılında çiftçilerimizin borçlarının gelirlerine oranı yüzde 9 iken bugün bu oran yüzde 50'ye yaklaşmıştır. Bu sadece bankalara olan borca göre yapılmış bir hesaplamadır. Gerçek durum ise çok daha kötüdür" dedi. Karakaya, döviz kurunun yukarı doğru artmasının toplumu etkilediğini belirtti.