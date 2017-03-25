Çifte vatandaşlık kaldırılıyor mu?

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan kriz, Almanya’da yaşayan çifte vatandaş konumundaki Türkleri zora sokabilir. Son günlerde dillendirilmeye başlanan çifte vatandaşlığın kaldırılması fikri, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) gündeminde.

Spiegel dergisinin bildirdiğine göre, CDU’nun Entegrasyon Ağı tarafından hazırlanan çalışma, çifte vatandaşlığın revize edilmesini öngörüyor.

‘TORUNLAR İKİ VATANDAŞLIKTAN BİRİNİ SEÇECEK’

Partinin seçim programına girmesi muhtemel çalışmaya göre, belirli bir kuşaktan sonra çifte vatandaşlık ile sonlandırılmak isteniyor. Almanyalı Türklerin doğuştan çifte vatandaşlık hakkı elde eden çocuklarının bu hakkı koruması öngörülürken, torunların iki vatandaşlıktan birini tercih etmesi düşünülüyor.

MERKEL DE SICAK BAKIYOR

Sputnik’in haberine göre Almanya’da yaşamaya odaklananların sadece Alman vatandaşlığını almalarını hedefleyen düzenlemeye, Başbakan Angela Merkel’in de sıcak baktığı belirtiliyor. Merkel, aralık ayında yapılan parti kurultayında çifte vatandaşlık konusunda getirilen benzer bir öneriye karşı olduğunu açıklamıştı.

‘ÇİFTE VATANDAŞLIK İSTİSNA OLARAK KALMALI’

Çifte vatandaşlığın belirli bir kuşakla sınırlandırılması fikri, CDU/CSU Federal Parlamento Grup Başkanvekili Stephan Harbarth tarafından da geçtiğimiz günlerde Stutgarter Zeitung gazetesine verdiği demeçte dillendirilmişti. Harbarth, “Çifte vatandaşlık kural değil, istisna olarak kalmalı ” ifadelerini kullanmıştı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU, 23 yaşına gelen çifte vatandaş konumundaki kişilerin tercih yapmasını öngören Opsiyon modeline geri dönülmesini savunuyor.

Çifte vatandaşlığın kaldırılmasının, uyumu olumsuz etkileyeceğini savunan Sosyal Demokrat Parti SPD ise, uygulamanın sürdürülmesi, hatta genişletilmesi yönünde mesajlar veriyor.