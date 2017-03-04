Cihaner'den hükümete 'Almanya' göndermesi!

CHP'li Cihaner, bir üniversitede katılacağı panelin iptal edilmesi üzerine hükümete 'Almanya' göndermesi yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde katılacağı Anayasa paneli iptal edildi. Hem üniversite yönetimine hem de hükümete sitem eden Cihaner, "Pazartesi günü yapacağımız etkinlik engellenmiş. Kim mi engellemiş? Tabii ki 'faşist ve anti demokratik' Alman Hükümeti!" ifadelerini kullandı.

AKP'li Mustafa Şentop'un, Trakya Üniversitesi'nde vereceği "Yeni Anayasa, Yeni Türkiye" isimli konferansa da değinen Cihaner, "Sayın Mustafa Şentop, üniversiteleri bize yasaklıyorlar ama anladığım kadarıyla size serbest. Bundan sonra üniversitelere birlikte mi gitsek?" diye gönderme bulundu.





