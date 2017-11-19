Cimbom'da fatura Tudor'a kesildi

Galatasaray'da, Medipol Başakşehir karşısında alınan 5-1'lik yenilgi sonrası Dursun Özbek, Cenk Ergün ve Igor Tudor, yarın Florya'da toplantı yapacak.

NTV Spor'un haberine göre, Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un akıbeti belirsizliğini korurken, başkan Dursun Özbek ile sportif direktör Cenk Ergün, yarın Florya'da Hırvat teknik adamla kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

Büyük maçlarda henüz galibiyeti bulunmayan Igor Tudor'un düzenlenecek bu toplantı sonrası takımla yola devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir kararın çıkması bekleniyor.

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Taraftarın büyük tepkisini çeken Tudor'un bu zamana kadar hep arkasında duran yönetimin, Başakşehir yenilgisiyle ikiye bölündü.

Bir kısım yöneticilerin Tudor'la yolların ayrılıp, Fatih Terim'in göreve getirilmesi yönünde görüş bildirdiği, diğer kısmın ise Tudor'la en azından devre arasına kadar yola devam edilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.