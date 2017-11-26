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Cimnastikte bronz madalya

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Cimnastikte bronz madalya
Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Meksika Açık'ta genel tasnifte üçüncü oldu.

Meksika Açık Artistik Cimnastik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ahmet Önder, erkekler genel tasnifte bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler genel tasnif yarışmaları gerçekleştirildi.

Türk cimnastikçi Ahmet Önder, topladığı 55,794 puanla Rus Nikita Nagorny ve Kübalı Manrique Larduet'in arkasında bronz madalyanın sahibi oldu.

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