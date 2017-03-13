Bugünkü YENİÇAĞ »

Çin ile Almanya arasında 'tişört' krizi

»
Çin ile Almanya arasında 'tişört' krizi
Çin, Almanya'dan üzerinde "Bir köpeği kurtarın, bir Çinli yiyin" yazılı tişörtlerin satışını durdurmasını ve üretici firmanın kendilerinden özür dilemesini istedi.

Çin, Almanya'ya, ülkede satılan bazı tişörtlerin, üzerinde Çinlilere haraket içeren ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle piyasadan kaldırılması ve üretici firmaya da kendilerinden özür dilenmesi çağrısında bulundu.

Şinhua haber ajansı, Çin'in Berlin Büyükelçiliğinin, üzerinde İngilizce "Bir köpeği kurtarın, bin Çinli yiyin" ve "Bir köpek balığını kurtarın, bir Çinli yiyin" yazılı tişörtlerin internetten satışının durdurulması için Alman makamlarını göreve davet ettiğini belirtti.

Tişörtleri satan Spreadshirt firması, Çin'den gelen tepki üzerine daha önce yaptığı özür açıklamasında, "Etnik köken, milliyet ve din konularında ayrımcılık ve hakaret içeren sloganların yasak olduğunu" kaydetmişti.

Ancak Çin, bu açıklamanın yeterli olmadığına işaret ederek tişörtlerin satışının durdurulmasını ve daha kapsamlı şekilde özür dilenmesini istedi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Çin ile Almanya arasında 'tişört' kriziÇin ile Almanya arasında 'tişört' kriziBombalı saldırı: 10 ölü, 9 yaralıBombalı saldırı: 10 ölü, 9 yaralıŞehit Sekin'in ismi o hastaneye veriliyorŞehit Sekin'in ismi o hastaneye veriliyorErdoğan'a suikast davasında ara kararErdoğan'a suikast davasında ara kararÜnlü sanatçı hayatını kaybettiÜnlü sanatçı hayatını kaybettiCumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadıCumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadıBarışma zamanı geldiBarışma zamanı geldiKerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de hoca olduKerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de hoca olduYağmur Tunalı okuyucularıyla buluşacakYağmur Tunalı okuyucularıyla buluşacakPolis aracına silahlı saldırıPolis aracına silahlı saldırı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti