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Çin malları ile ilgili flaş karar

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Çin malları ile ilgili flaş karar
Çin menşeli malların ithalatında korunma önlemleri hakkında karar yürürlükten kaldırıldı. Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren "Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Kararın' yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Ekonomi Bakanlığı, 21 Şubat tarihinde Çin'e özel korunma önlemi uygulamasına 11 Aralık 2013 tarihinden itibaren son verildiğini, Çin'den gerçekleştirilen ithalatın da tüm ülkelerin dahil olduğu Korunma Önlemleri Mevzuatı kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğe" ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) 2001 yılında katılımıyla birlikte Katılım Protokolü'nün ilgili maddesi çerçevesinde belirlenen 12 yıllık geçiş sürecinde Çin'e karşı ülke spesifik korunma önlemi alınması öngörüldü. Bu çerçevede, Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Mevzuatı yürürlüğe konuldu. Söz konusu maddenin uygulaması 11 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona erdi.

Söz konusu geçiş sürecinin bitimiyle birlikte Çin menşeli mallar da tüm ülkeler menşeli ithalata yönelik uygulanan korunma önlemleri mevzuatına tabi oldu.

Başbakanlık tarafından uygulamaya konan ve uygulanmasına ihtiyaç duyulmayan mevzuatın kaldırılmasını öngören 31 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar ve Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Ait 170 Adet Yönetmelik" kapsamında Çin menşeli malların ithalatında korunma önlemleri yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Çin'e özel korunma önlemi uygulamasına 11 Aralık 2013 tarihinden itibaren son verildiği hatırlatılarak, Çin'den gerçekleştirilen ithalat da tüm ülkelerin dahil olduğu korunma önlemleri mevzuatı kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Yürürlüten kaldırılan madde şöyle:

Madde 1- Bu Yönetmelik 2/5/2003 tarihli ve 2003/5567 sayılı Karar uyarınca, ülke yararının gerektirdiği durumlarda; 

a) Ç.H.C. menşeli malların ithalatında meydana gelen artışların veya bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde pazar bozulmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde veya; 

b) Ç.H.C. veya Dünya Ticaret Örgütü (D.T.Ö.) üyesi bir ülke tarafından, Ç.H.C. menşeli malların neden olduğu pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın önemli ticaret sapmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde, 

uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

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