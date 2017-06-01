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Çin, Trump'ı açıkça uyardı!

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Çin, Trump'ı açıkça uyardı!
Çin Başbakanı Li, Paris İklim Değişikliği Anlaşması’ndan çekilmesi beklenen ABD Başkanı Trump’ı ‘uluslararası sorumluluk var’ diye uyardı.

Almanya’da temaslarda bulunan Çin Başbakanı Li Keqiang, Almanya’da temaslarda bulunan Çin Başbakanı Li Keqiang, mevkidaşı Angela Merkel’le düzenlediği ortak basın toplantısında, Paris İklim Değişikliği Anlaşması’ndan çekilmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump’a mesaj gönderdi.

İklim değişikliğiyle mücadele için ‘uluslararası bir sorumluluk’ olduğunu söyleyen Li, “Çin,  adım adım 2030 hedeflerine ulaşmak için Paris Anlaşması’nda verdiği taahhütleri yerine getirmeye devam edecek” dedi ve ekledi: “Tabii bunu diğerleriyle işbirliği içinde yapmayı umuyoruz.”

MERKEL’DEN ÇİN’E İKLİM ANLAŞMASI TEŞEKKÜRÜ

Trump’ın iklim değişikliği anlaşmasına muhalefetine tepki gösteren isimlerin başında gelen Merkel de Çin’in iklim anlaşması sorumluluklarına bağlılığı nedeniyle memnun olduğunu belirtti.

TUSK: LÜTFEN İKLİM POLİTİKASINI BOZMA

Bu arada AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Twitter hesabından Trump’ı da etiketleyerek “Lütfen iklim politikasını bozma” mesajını paylaştı.

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Yurtdışı temaslarının son ayağı olan Brüksel’de G7 lideriyle bir araya gelen Trump, selefi Barack Obama döneminde Paris’te imzalanan iklim değişikliği anlaşmasından çekilebileceğini belirtmiş ve kararını birkaç gün içinde açıklayacağını duyurmuştu.

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