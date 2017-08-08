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Çin'de 36 bina 20 saniyede tuz buz oldu!

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Çin'de 36 bina 20 saniyede tuz buz oldu!
Çin’in Henan bölgesinin başkenti Zhengzhou’da 20 saniyede çok katlı 36 bina kontrollü bir şekilde patlatıldı. İşlem sırasında 2 bin 500 ton patlayıcı kullanıldı.

Çin’in Zhengzhou kentinde, sabah saatlerinde uzmanların kontrolü altında gerçekleştirilen bir patlamada 20 saniyede 36 binalık bir mahalle yok oldu. Boşalan yere yeni binalar inşa edilecek.

Süreç, yakın binalarda yaşayan görgü tanıklarının kameralarına yansıdı.

Ev sahiplerinin uzun süre önce diğer mahallelere taşındığı, tehlike arz eden bölgenin de kordon altına alındığı kaydedildi.

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