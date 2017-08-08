Çin'de 36 bina 20 saniyede tuz buz oldu!

Çin’in Henan bölgesinin başkenti Zhengzhou’da 20 saniyede çok katlı 36 bina kontrollü bir şekilde patlatıldı. İşlem sırasında 2 bin 500 ton patlayıcı kullanıldı.