Çin'de akıllı telefonlar cüzdanın yerini alıyor

Çin’de her üç kişiden biri alışveriş, ödeme ve para transferlerini, cep telefonu üzerinden mobil ödeme yöntemiyle yapıyor.

Cep telefonunda mobil ödeme programlarından herhangi birinin karekodunun satıcı tarafından taranması veya satıcının ödeme platformundaki karekodunu alıcının mobil ödeme programı ile taraması sonucu ödeme, alışveriş ve para transferi işlemi gerçekleştiriliyor. Mobil ödeme uygulamaları ile aynı programı kullanan diğer kullanıcılara mesaj gönderir gibi para transferi yapılabiliyor.

Kullanıcıların banka kartı, kredi kartı ve cüzdan taşımadan günlük parasal işlemlerini yapabilmelerini sağlayan mobil ödeme yöntemi, sadece cep telefonu ile tüm parasal işlemleri gerçekleştirebilmeyi temin ediyor.

Mobil ödeme uygulaması, e-ticaret eklentisi ile internet üzerinden yatırım yapma imkanı da sunuyor. Çinli Uber olarak adlandırılan taksi kiralama firması Didi Chuxing ile de çalışan uygulamalar, kentin herhangi bir yerinden taksi çağırma ve ücretini ödeme imkanı sağlıyor.

Çin'de her üç kişiden biri mobil ödeme yöntemini kullanıyor

Çin'de, mobil ödeme pazarında en büyük payı 450 milyon Alipay kullanıcısı bulunan e-ticaret devi Alibaba ve yaklaşık 200 milyon kullanıcıya sahip Wechat Pay uygulamasıyla teknoloji devi Tencent firması elinde bulunduruyor.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Çin'de her üç kişiden biri Wechat Pay ile Alipay üzerinden kişisel alışveriş, ödeme ve para transferi işlemlerini gerçekleştiriyor. Ülkede, mobil ödemeyi tercih edenlerin yüzde 50'sini 15-30 yaş aralığındaki kullanıcılar oluşturuyor.

Kullanıcıların yüzde 71'i bu programları restoranda, yüzde 49'u taksi servisi, yüzde 44'ü de alışveriş için kullanıyor.

Tek telefon, tüm parasal işlemler

Mobil ödeme yöntemi ile alışveriş özelliklerinin etkinleştirilmesi için, kullanıcıların öncelikle banka kartı ve kimlik bilgilerini programa tanımlanması gerekiyor. Kullanıcının, ödeme yapmak için satıcı veya ödemeyi tahsil eden tarafa ait karekodu taraması veya karşı tarafın kendi kullanıcı karekodunu taraması ile para transfer işlemi gerçekleştiriliyor.

Çin'de alışverişin yapıldığı hemen her yerde kullanılabilen söz konusu mobil ödeme yöntemi sayesinde internet ve mağazalarının dışında seyyar satıcılardan hatta sebze pazarından dahi nakit para veya herhangi bir banka kartına ihtiyaç duymadan alışveriş yapılabiliyor.