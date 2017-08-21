Çin’de ilk kez bir kadın donduruldu

Çin’de ilk kez akciğer kanserinden ölen bir kadın, gelecekte tekrar canlandırılmak umuduyla kriyojenik donduruldu.

Cryonics adı verilen teknoloji yıllardır bilim kurgu filmlerine konu oluyor. Dondurulan kişi, yıllar sonra hastalığına çare bulunduğunda yeniden hayata döndürülmek üzere yıllarca donduruluyor. Çinliler bu ütopik fikri hayata geçirmeyi umuyor. Zhan Wenlian 49 yaşında akciğer kanserinden öldü. Bunun üzerine kocası Gui Junmin, gönüllü olarak dondurulmasını istedi. Aslında karısı da vücudunu bilime bağışlamak istedi. Gui Junmin; Mirror UK’e “hayat koruma projesi” olarak kriyonik fikrini oluşturduğunu söyledi. Bu prosedür Wenlian’ın vücudu 2000 lt sıvı azota daldırılarak, Jinan’daki Yinfeng Biological Group’ta tamamlandı. Proje Yinfeng Biological Group, Qilu Hospital Shandong University ve kar gözetmeyen ABD’den Alcor Life Extension Foundation’ın katkılarıyla başlatıldı. Bu prosedüre bu kadar umut bağlayan olsa da akıllara yine de şu soru geliyor : Bu proje ne kadar bilimsel olabilir? Bu insan biyolojisini daha iyi anlayabileceğimiz bir deney mi ? Ya da kriyojenik uygulamalar bir gün gerçek olabilir mi ?

ÖLÜMÜN GELECEĞİ

Kriyojenik dondurmada her şeye zamanlamaya bağlı. Ölen kişinin vücudu, kalbi durur durmaz hemen donduruluyor. Aslında burada dondurmak teriminin kullanmak biraz yanlış olabilir, çünkü kriyonik dondurmada gerçekten spesifik olarak kristal oluşumundan kaçınılıyor. Çünkü kristal oluşumu vücut dokularına zarar veriyor. İşte bu nedenle hızlı soğutma bu proses için çok daha uygun bir tanım olabilir. Gliserol ve propandiol gibi koruyucu kokteylleri , ayrıca antifriz hammaddesi olduğundan vücudu bozunmadan korumak için de kullanılıyor. Tabi çok düşük sıcaklıklarda depolanacağından, çok uzun süre hasar almadan kullanılabilir. İşte araştırmacılar bu cesetlere özel bir bakım sağlayarak, ölümün devam eden bir proses olduğunu düşünüyor ve geri çevrilebileceğini düşünüyor. Kriyonik korunmanın amacı ise bu vücutları bir hücresel seviyede yeniden canlandırmak. Tabi ki yüzlerce epigenetik değişim olmadan olması gerekiyor. Bugün mevcut teknoloji ve gerçekler göz önüne alındığında, ölümü geriye döndürme işlemi tümüyle imkansızdır. Bugün klinik olarak ölüme en yakın anlardan biri herhalde kardiyak defibrilasyon gibidir. Her ne kadar kriyonik burada kritik bir rol oynasa da, ölümün halen bilinmezliğinden faydalanıyor. Bu prosesin büyük kısmı kesin bir sondan fazlasıdır. Kriyojenik olarak dondurulmuş birini geri getirmek Çin en büyük adımı atmış olsa da, ölümü tersine çevirmek mümkün gözükmüyor ama yine de inanılmaz bilimsel gelişmeler ışığında belki de bir gün mümkün olabilir. Bakalım günün birinde imkansız gerçekleşebilecek mi ?

