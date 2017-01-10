Bugünkü YENİÇAĞ »

Çin'de uçak düştü!

»
Çin'de uçak düştü!
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Cilin Fuhang Havacılık Akademisi adlı özel bir firmaya ait eğitim uçağı, kalkışının ardından birkaç dakika içinde irtifa kaybederek düştü.

Liaoning eyaletinin Faku vilayetindeki Caihu Havalimanı'nda yaşanan kazada, uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Çin'de uçak düştü!Çin'de uçak düştü!Güneydoğu Asya’da büyük depremGüneydoğu Asya’da büyük depremRus diplomat ölü bulunduRus diplomat ölü bulunduRusya'dan siber saldırlarılara cevapRusya'dan siber saldırlarılara cevapYaralı polis o anları anlattı...Yaralı polis o anları anlattı...ABD, PKK'yı böyle eğitiyor!ABD, PKK'yı böyle eğitiyor!Esad: Müzakere etmeye hazırımEsad: Müzakere etmeye hazırımKıbrıs müzakerelerinde kritik zirveKıbrıs müzakerelerinde kritik zirveFETÖ firarisi dünyaca ünlü üniversiteye rektör olduFETÖ firarisi dünyaca ünlü üniversiteye rektör olduHaşimi Rafsancani hayatını kaybetti!Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti