Çin'den ABD Kuzey Kore gerilimine açıklama

Çin'in, Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimde, ilk saldıranın Pyongyang olması durumunda "tarafsız" kalacağı diğer durumlarda ise "Kuzey Kore'de rejim değişikliğine izin vermeyeceği" söylendi

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Global Times'ta yer alan köşe yazısında, ABD ve Kuzey Koreli yetkililerin açıklamalarının, Kore yarımadasında tansiyonun artarak devam edeceği sinyalleri verdiği ifade edildi.

Pekin yönetiminin, Pyongyang ve Washington'a yaptığı çağrılara rağmen, gerilimin tırmandığı değerlendirmesi yapılan yazıda, " Çin, eğer bölgede kendi çıkarlarına zarar veren olursa buna sıkı bir şekilde cevap vereceğini tüm taraflara açık bir şekilde ifade etmelidir." ifadesi kullanıldı.

Yazıda, "Eğer ilk Kuzey Kore, balistik füzelerle ABD topraklarını hedef alır da Washington buna misilleme yaparsa, Pekin yönetimi tarafsız kalacaktır. Eğer ABD ve Güney Kore, ilk ateş açan taraf olur da Kore yarımadasında rejim değişikliğine kalkar, bölgedeki siyasi yapıyı değiştirmeye girişirse Çin, buna izin vermeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Çin'in, Kore yarımadasında nükleer faaliyetlere de savaşa da karşı olduğu vurgulanırken, Pekin'in, çıkarlarının bulunduğu bölgede istikrarı bozacak her türlü eylemin karşısında olacağı kaydedildi.

ABD VE KUZEY KORE ARASINDAKİ KRİZ

Kuzey Kore'nin, balistik füzelere entegre edilebilecek nükleer savaş başlıkları üretmeyi başardığına ilişkin iddiaların ortaya atılması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit etmesi durumunda "daha önce görülmemiş bir gazapla karşı karşıya kalacağını" söylemişti.

Kuzey Kore devlet televizyonu Kim Jong-un yönetiminin, ABD'ye bağlı Guam Adası'nı vuracağına dair bir haber geçmiş, bunun üzerine de ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kore yönetimine, "rejimini ve halkını yıkıma götürecek bir eylemi tasavvur etmeyi bırakması" çağrısında bulunmuştu.

Kuzey Kore'nin roket komuta biriminin başında bulunan General Kim Rak Gyom da ülkenin resmi ajansı KCNA'a yaptığı açıklamada, ülkesinin Pasifik Okyanusu'nda Guam Adası yakınında askeri harekata başlamak üzere olduğunu, adadan 30 ila 40 kilometre uzaklıkta denize düşmesi öngörülen orta menzilli füze denemelerini içeren plana ay ortasına kadar son şeklinin verileceğini, sonrasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un onayının bekleneceğini kaydetmişti.