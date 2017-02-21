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Çin'den ABD'ye "ticaret savaşı" uyarısı

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Çin'den ABD'ye "ticaret savaşı" uyarısı
Çin, ABD ile yaşanacak olası bir "ticaret savaşından" her iki tarafın da zarar göreceği uyarısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanı Gao Huçıng, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlerde vergi artırımı açıklamalarına ilişkin Washington yönetimine işbirliği çağrısında bulundu.

"Ticaret savaşı söylemlerinin bir seçenek olmaması gerektiğinin" altını çizen Gao, Çin ve ABD'nin "müzakere ve diyalog yoluyla fikir ayrılıklarını çözmek için ortak çaba harcaması gerektiğini" savundu.

Gao, Pekin ve Washington yönetimleri arasında yaşanacak ticari gerilimin "her iki tarafa da zarar vereceği" uyarısında bulundu. 

Trump, seçim kampanyası sırasında Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 40'a kadar vergi artırımı vadetmişti.

Pekin yönetimine "para birimi Yüen'i manipüle ederek küresel ticarette haksız rekabet sağladığı" suçlamasını yönelten Trump, bu konuda Çin'e yaptırım uygulanacağı sözünü vermişti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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