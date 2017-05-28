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Çin'den G7'ye tepki!

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Çin'den G7'ye tepki!
Çin Dışişleri Bakanlığınca G7 ülkelerinin doğu ve güney Çin denizleri hakkında yaptıkları değerlendirmelere tepki gösterildi.

Çin Dışişleri Bakanlığınca G7 ülkelerinin doğu ve güney Çin denizleri hakkında yaptıkları değerlendirmelere tepki gösterildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, yazılı açıklamasında, "G7 ülkelerinin uluslararası hukuk kisvesi altında doğu ve güney Çin denizleri hakkında yaptığı beyanlardan şiddetli hoşnutsuzluk duyduk." ifadesini kullandı.

Pekin yönetiminin söz konusu meseleye ilişkin tutumunun kesin ve net olduğunu vurgulayan Lu, sorunları siyasi müzakereler ve doğrudan diyaloglar yoluyla çözmek istediklerini bildirdi.

SORUMSUZ AÇIKLAMALARINIZA SON VERİN

Lu, ihtilaflı sularda barış ve istikrarı korumak adına bölge ülkeleri ile karşılıklı iş birliğini teşvik etmek için kararlı olduklarını belirterek, G7 ülkelerinin, tarafsız olma konusunda verdikleri sözü tutmaları, bölge ülkelerinin ihtilaflı konuları çözme noktasında gösterdiği çabalara saygı duymaları gerektiğini kaydetti. Lu, G7 ülkelerine, "Tarafsız olma noktasında verdiğiniz sözü tutarak, sorumsuz açıklamalarınıza son verin" çağrısında bulundu.

Almanya, ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve AB liderlerinin, İtalya’nın ev sahipliğinde buluştuğu G7 Liderler Zirvesi'nin dün yayımlanan sonuç bildirgesinde, "doğu ve güney Çin denizlerindeki ülkeler arasında yaşanan egemenlik ihtilafları ve bölgedeki durumdan kaygı duyulduğu" kaydedilmişti.

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