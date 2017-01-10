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Çinliler bu sefer de ona kancayı taktı!

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Çinliler bu sefer de ona kancayı taktı!
Çinliler bu sefer de Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Fernandao'ya kancayı taktı.

Sakatlığını tamamen atlattıktan sonra sahalara gollerini sıralayarak dönen Jose Fernandao, hazırlık maçında da Denizlispor'a 3 gol birden atarak formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kendisi için hiçbir şeyin değişmediğini, işini yapmaya devam ettiğini vurgulayan Brezilyalı forvet, "Takıma tekrar katkı sağlayacağımı biliyordum. Gol atarak katkı verince, çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

"ÜZERİMDE BASKI YOK"

FB TV'ye konuşan Fernandao, Sow'un Afrika Uluslar Kupası'nda olması, Emenike'nin kadro dışı kalması, Van Persie'nin ise hazır olmamasıyla santrforda tek başına kaldığının hatırlatılması üzerine, "Bu üzerimde baskı yapmıyor. Potansiyelimi ve nasıl oynayacağımı artık herkes biliyor. İyi oynayan formayı alır. Bu sorunu bırakalım hocamız çözsün. Kim iyi oynarsa onu oynatır" ifadelerini kullandı.

ÇİNLİLER İŞİ BİTİRMİŞ!

Sven Goran Eriksson'un çalıştırdığı Çin ekibi Shenzhen'in, Fernandao için nabız yokladığı haberleri uzun süre gündemi meşgul etmişti. Çin'den Sina Sports, iddiaları bir adım ileri taşıdı, Brezilyalı yıldızı Shenzhen'li yaptı!

Çıkan haberde, takımın genel menajeri Yi Li'nin önceki akşam yenen yeni yıl yemeğinde Eriksson'a Fernandao müjdesi verdiği aktarıldı. 6 milyon euro'luk transferin şarkılarla kutlandığı belirtilirken, Fernandao'nun şubat ayında başlayacak kampta yer alacağı belirtildi.

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