Clinton: "Trump, Ruslara gizli mesaj gönderdi!"

ABD başkanlık seçimlerinde Trump'a karşı yenilgi alan Hillary Clinton, kaybetmesinin sebebinin aldığı kararlar olmadığını, olayların kendi kontrolü dışında geliştiğini savundu. Mağlubiyetin sebepleri olarak Rusya, medya ve kadın düşmanlığını gösterdi.

2016 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton, "Aldığım her kararın sorumluluğuun alıyorum ama bu yüzden kaybetmedim" dedi.

Sputnik'in haberine göre bir teknoloji zirvesinde konuşan Clinton, seçimleri etkileyen konular üzerinde kontrolü olmadığını savunarak, "Çünkü Ruslar üzerinde kontrolüm yok. E-postalarımın kullanım şekli çok zarar vericiydi" dedi.

17 ajansın, Rusya'nın Clinton'ın seçim kampanyasına karşı savaş yürüttüğü konusunda hemfikir olduğunu savunan Demokrat Parti adayı, "Putin bizi alaşağı etmek istiyor. O eski bir KGB ajanı" diye konuştu.



'BEN SAHNEDE BAĞIRINCA BAŞARILI OLAMADIM'

Öte yandan meselenin ‘cinsiyetçi' yönü olduğunu da savunan Clinton, sırf kadın olduğu için medyanın, dışişleri bakanı olduğu dönemde Goldman Sachs'te yaptığı konuşmalardan ödeme almasının peşine düştüğünü söyledi.

Clinton, siyasette ‘kadın düşmanlığı' olduğunun kanıtı olarak ise şu örneği verdi: "Erkek meslektaşlarımın podyuma çıkıp bağırdığını ve kalabalığın bunu sevdiğini görüyorum. Ben bunu denedim ve hiç başarılı olmadı."

'SEÇMENLER HAPSE GİRECEĞİMDEN ENDİŞELENDİ'

‘Pizzagate skandalı' iddialarına da değinen Clinton, "Obama için oy veren eyaletler vardı ve bunlar Trump'a oy verme eğiliminde değildi, ama benim hapse gireceğimden, bir pizza restoranının bodrumunda ‘çocuk ticareti' yaptığımdan endişelendiler" ifadelerini kullandı.

ABD'de seçim kampanyaları sürerken ortaya atılan ‘Pizzagate skandalı'nda bir pizza restoranının sübyancılık çetesinin merkezi olduğu ve ülkedeki siyasi elitlerin suiistimal etmesi için ‘çocuk ticareti' yapıldığı öne sürülmüştü.

Olay, Clinton'ın kampanya direktörü John Podesta'nın Wikileaks tarafından hacklenen e-postalarındaki yazışmalarla baş göstermiş ve bunların şifreli mesajlar içerdiği iddia edilmişti.

TRUMP'IN 'COVFEFE' TWEET'İ

Trump'ın sosyal medyayı kasıp kavuran ‘covfefe' tweet'ine de değinen Clinton bunu da Rusya'ya bağladı.

Clinton, covfefe'nin ‘Ruslara gizli bir mesaj' olduğunu iddia etti.





