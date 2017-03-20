Çocuğa zaman ayırmak duygusal zekâsını geliştiriyor

Çocukların mutlu, empati sahibi ve sorumluluğunu bilen bireyler olarakyetişmeleri için duygusal zekânın önemli olduğunu belirten uzmanlar, çocuğun duygularını ifade etmesine imkan sağlamak, ona zaman ayırmak gerekiyor.ve bir sanat dalıyla uğraşmasıi

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Nazende Ceren Öksüz, çocukların gelecekte daha sağlam sosyal ilişkiler kurmaları ve iletişim becerileri kazanmaları için duygusal zekâgelişiminin önemli olduğunu söyledi. Çocukların duygusal zekâlarının geliştirilmesinin mümkün olabildiğini belirten Öksüz, anne ve babaların öncelikle çocuğun duygularını ifade etmesi için fırsat verilmesi gerektiğini vurguladı. Nazende Ceren Öksüz, şu tavsiyelerde bulundu: “Öncelikle çocuğun duygularını ifade etmesine olanak sağlanmalı.



Yani duyguların çeşitliliğini ne kadar fazla hayata geçirirsek çocuk o kadar duygularını fark eden ve uygun şekilde ifade edebilen bir birey haline gelir. Bu anlamda çocukların sanatla uğraşmaları duygularını ve iç dünyalarını bu kanallarla ifade edebilmeleri açısından son derece faydalıdır. Çocuğa özel zamanlar ayırmak, bazen serbest zamanlar ayırmak da yine çocuğun kendi psikolojisinin olumlu yönlerini fark etmesine imkân sağlayacağından duygusal zekâlarını geliştirir.”

Dünya genelinde Pozitif Psikoloji uygulamalarıyla çocukların duygusal zekâlarının arttığını gösteren çokça araştırma bulunduğunu ifade eden Nazende Ceren Öksüz, bunun bir benzerini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.



Geçen dönem gerçekleştirdikleri pilot çalışmada 15 çocuğa bir eğitimöğretim yılı boyunca pozitif psikoloji uygulamaları yaptıklarını belirten Öksüz, şunları söyledi: “Bu pozitif psikoloji uygulamaları çocukların duygularını ifade edebilmeleri, duygu okuma becerileri, sosyal ortamlarda daha girişken olma, yardımseverlik, kişilerarası iletişimleri besleyen, olumlu yönde etkileyen bir takım beceriler geliştirmelerine imkân verdi.

Zaman yönetimi becerileri, stres yönetimi becerileri, öfke kontrol becerileri gibi sahip olmaları gereken pek çok becerileri geliştirmelerine imkân veren birtakım oturumlar gerçekleştirdik. Ve bu oturumların sonunda çocukların duygusal zekâlarında % 20 oranında bir artış söz konusu oldu. Aynı zamanda yaşam doyumları ve problem çözme becerilerinde de belirgin düzeyde artış oldu.”