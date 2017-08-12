Çocuğun rüyasıyla İstanbul Boğazı'nı kapatmışlar!

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz'da akıntıya kapılarak kaybolan ve 27 gündür bulunamayan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım için önceki gün Boğaz trafiği durdurularak başlatılan arama çalışmasından sonuç çıkmadı.

Bağcılar'da yaşayan 11 yaşındaki Ömer Faruk Öztürk'ün rüyası, aramaların seyrini değiştirdi. Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın aktardığına göre Ömer, Furkan'ın ailesine ulaşıp "Rüyamda Furkan Ağabey beni buraya getirdi. 3 kayalık gösterdi, ‘Sıkıştım, beni buradan alın' diyordu" dedi.

​Furkan'ın babası Memduh Yıldırım, durumu yetkililere iletmesini şöyle anlattı: "Çocuğun burayı rüyasında sekiz gün üst üste görmesi üzerine yetkililerden istekte bulunduk. Bu talebimiz kabul edildi. Bizim için bir umut. Çocuğun anlattıkları ve bölgede kayalıkların olması rüya ile uyuşuyor."

'KAYALIKLARI GÖSTERDİ'

Bu gelişmenin ardından Deniz Kuvvetleri de akıntıları göz önüne alarak Furkan'ın bulunması için "Boğaz'ın kuzeyi aransın" diye rapor verince çalışmalar Karadeniz kıyısında Ömer'in tarif ettiği noktalara kaydırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bot, iki jet-ski ve altı kurbağa adamın yaptığı aramayı baba Memduh Yıldırım ve annesi Kezban Yıldırım da izledi.

Furkan Yıldırım'ı rüyasında gördüğünü söyleyen 11 yaşındaki Ömer Faruk Öztürk'ün yer göstermesi üzerine başlayan arama çalışmaları çevredeki kayalıkların diplerinde yoğunlaştı. Dalgıçlar bölgede belirlenen yerlere dalarak arama çalışmalarını denizaltında sürdürdü.

'SEKİZ KEZ GÖRDÜM'

Ömer Faruk Öztürk, rüyalarını şöyle anlattı: "Furkan ağabeyi tanımıyorum, buralara da ilk defa geliyorum. Beni buraya getiriyor. Kayalıkların arasında sıkışmış. Bir koltuğa oturup sohbet ediyoruz. Bana ‘Annemi babamı getir, beni buradan alın' diyor. Kimseye söylemiyorum. Rüya, gerçek değildir diyorum. Sonra diğer gün bana kızıyor, yine aynı şeyleri söylüyor. Kolumdan tutuyor, denize zıplıyoruz beraber, üç kayalık gösteriyor, ‘Beni gelin tam bu bölümden alın' diyor. Sekiz gün gördüm bu rüyaları…" Öte yandan Yıldırım ailesinin diğer üyeleri ise Arnavutköy Akıntıburnu'ndaki bekleyişini sürdürüyor.

Babası Arif Öztürk, HaberTürk'ün Ömer Faruk'la görüşme talebini "Elini incitti, hem de bu aralar psikolojisi bozuk" diyerek reddetti. Öztürk, şunları söyledi: "Biz de çok şaşırdık. Daha önce hiç benzer şeyler olmamıştı. Rüyasında gördüğünü söyledi, önce çok ciddiye almadık. Sonra her gün aynı rüyayı gördüğünü söyleyince Furkan'ın ailesine ulaştık. İnşallah bir şey çıkar."

'LİTERATÜRDE ÖRNEĞİ YOK'

Eski Adli Tıp Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, olayı şöyle değerlendirdi: "Literatürde bu kadar küçük yaşta birinin örneği yok. ABD'de madende kaybolan iki kişi için medyumlar benzer bir yol gösterme yapmıştır. Ama hiçbir zaman bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Hatta bu iki vakada polis medyumlara gizli olarak başvurmuş, belgeleri ve haritaları paylaşmıştır. "