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Çocuğunun öldürülme talimatını veren Fadime Taşkın tutuklandı
Çocuğunun öldürülme talimatını veren Fadime Taşkın tutuklandı
Fadime Taşkın, katıldığı televizyon programında canlı yayında bulunduğu kan dondurucu itirafların ardından mahkeme tarafından “adam öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
31 Mayıs 2017 Çarşamba 20:00
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