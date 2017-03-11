Çocuğunuzla doğru iletişim kurun

Çocukları tanımanın en iyi yolu onlarla doğru iletişim kurmayı başarabilmektir.

Anne- baba ve çocuk üçgeninde doğru iletişim kurabilmek onların sosyal, duygusal ve akademik gelişimleri için de oldukça önemlidir. Her şeyden önce çocukların bir birey olduklarını asla unutmamak gerekiyor. Anne- babanın çocukla kuracağı iletişim bir ömür kuracakları iletişimin temelini oluşturur.

Pozitif ebeveyn-çocuk ilişkisinde çocuğa sevgi ve güven vermek, doğru konuşma tekniğine sahip olmak ve iyi bir dinleyici olmak gerekiyor. Çocuklarda küçük bireyler olarak hayatın yoğun temposu içerisinde hangi yaşta olurlarsa olsunlar sıkıntılar ve sorunlar yaşıyorlar.

Çocukla aile arasındaki iletişiminin kopmaması için kaliteli zaman geçirmek, kendilerine ifade etmelerine fırsat vermek, sorunlarını dinlenmek ve empati kurmak gerekiyor. Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nden Nörolog Dr. Mehmet Yavuz basma kalıp cümlelerle çocukları geçiştirmenin iletişim kopukluğuna neden olduğunu belirtiyor.

“Başarılı bir iletişim için çocuğunuza önce değerli olduğunu hissettirin” Çocuklar, hedefi sadece söz dinletmek olan yetişkinlerden hoşlanmazlar. Yetişkinler sözlerini dinletebilmek için sürekli nasihat ya da emir kipleri kullanırlar ve ses tonlarında daima otorite kurma isteği vardır. Hâkimiyet kurmaya çalışırken sürekli otomatikleşmiş cevaplar ve tepkiler vermek çocuğun benlik değerini artırmaz. Çocuk değersiz olduğu fikrine kapılarak özgüven kaybına uğrar. Üstelik böyle bir yaklaşım sorunun çözümüne de katkı sağlamayacaktır. Negatif duygu ve düşüncelerin neden olduğu tepkiler neticesinde bir süre sonra çocuk da sizin duygularınızı önemsememeye başlayacaktır.

Çocuklarla iletişim kurarken doğru tepkiler verebilmek için bazı temel prensipleri uygulamak gerekir. Özellikle çalışan annelerin ortak kaygısı günün büyük bir kısmını çocuğunu görmeden geçirdiği için kurduğu iletişimin niteliği hakkındadır. Çocuğa ihtiyaç duyduğu ilgiyi çok meşgul olduğunuz bir anda göstermeniz gerekebilir.

O anda meşgul olduğunuz şeyi bir kenara bırakıp, sakin olmaya çalışmak ve iletişime hazır olmak neye ihtiyacı olduğunu düşünmek gerekir. İlgi ve doğru sorular çocukla olan iletişimi güçlendirecektir. Siz onu anladığınızı hissettirirseniz o da sizi anlama konusunda mutlaka duyarlı davranacaktır.

Bebeklikten itibaren çocuğa yeterli ilgi ve sevgiyi vererek onu anlamaya çalıştığınızı ve kabul ettiğiniz hissettirebilirsiniz. Hem sözel hem de sözel olmayan yollarla olumlu mesajlar göndermek mümkündür. Çocukların zihinsel işlevleri bir yetişkininki kadar gelişmediği için iletişim kurarken onun seviyesine inmek büyük önem taşır.

Çocukların kelime dağarcığı büyükler kadar geniş değildir. Yaş gurubuna göre onun anlayabileceği basit cümleler kurmak gerekir bu da ona güven sağlar. Bunu yaparken gerekirse oturarak ya da kucaklayarak iletişim sırasında göz teması kurulmalıdır.