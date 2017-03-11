Çocuk dilencileri araçlarla sokaklara böyle bırakıyorlar

Adana Emniyeti Suriye'den gelen ve burada trafik ışıklarında dilenen çocuklar ve onları dilendiren şahıslara karşı kapsamlı çalışma başlattı.

Dilenen ve onları dilendiren Suriyelileri mobese kamerasından takibe aldı. Yapılan takipte dilencilerin minibüs ve taksi ile birileri tarafından sabahın erken saatlerinde kavşaklara getirilip bırakıldığı gece geç saatlerde ise aynı şahıslar tarafından alındıkları belirlendi. Bu tespitin ardından harekete geçen polis, hem dilendiren hem de dilenen şahısları belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonda 6'sı Suriyeli 3'ü Türk olmak üzere 9 dilendiren, 34'ü Suriyeli, 6'sı Türk olmak üzere 40 da dilenci yakaladı. Dilenen ve dilendirenlerin çoğunun çocuk olması dikkat çekti. Dilenen şahıslara Kabahatlar Kanunu'na göre 220 lira idari para cezası verilirken dilendiren şahıslar hakkında TCK'nın 229. maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.