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Çocuk işçiye Kılıçdaroğlu sahip çıktı

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Çocuk işçiye Kılıçdaroğlu sahip çıktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kazada traktörden atlayarak yaralı kurtulan, kazada annesi ve 2 kardeşini kaybeden 16 yaşındaki Veysel Akman’ı hastanede ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Hendek’e geldi.

KILIÇDAROĞLI: OKUL MASRAFLARINI BEN KARŞILAYACAĞIM

Kemal Kılıçdaroğlu, cenazelerin bulunduğu ve yaralıların tedavi gördüğü Hendek İlçe Devlet Hastanesi’nde Başhekim Dr. Sedat Aydın ile görüşerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu kazada annesi, erkek kardeşi ve kızkardeşini kaybeden, kaza sırasında traktörün römorkundan atlayarak yaralı kurtulan 16 yaşındaki Veysel Akman’ı ziyaret etti. Gencin özel okula gitmek için para biriktirmek amacıyla fındık toplamaya geldiğini öğrenen Kılıçdaroğlu, "Özel okula giderse eğitim masraflarını ben karşılayacağım" dedi.

’EKMEK PARASI İÇİN’

Kılıçdaroğlu ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, kazada yaşamını yitirenlereAllah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerekşunları söyledi:

"Buraya ekmek parası için gelmişler. Traktörün freninin patladığı ifade edildi, raporlarla bütün ayrıntılar ortaya çıkar. Ekmek parası için mücadele eden, para kazanmak için gelen bir genç çocuğumuz da özel okula gitmek için geldiğini ifade etti. Buradan kazandığı parayla okul masraflarını vereceğini söyledi. Frenin patladığını hissettiği için kendisini traktörden attığını ifade etti, sanıyorum ciddi bir sorunu yok. Devletimiz, hastanemiz, başhekimlerimiz ellerinden geleni yapmışlar. Ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz."

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