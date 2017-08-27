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Çocuk kitaplarının içinden uyuşturucu çıktı

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Çocuk kitaplarının içinden uyuşturucu çıktı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda çocuk kitaplarının kapaklarına gizlenmiş şekilde 2 kilo 304 gram kokain ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden yapılan analiz sonucunda Brezilya'dan uyuşturucu getireceği belirlenen E.A. hakkında İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bilgilendirildi. 

Gümrük muhafaza personelince Türk Hava Yollarına ait uçakla Sao Paulo’dan İstanbul’a ineceği belirlenen şüpheli şahsın üstü ve eşyaları narkotik dedektör köpekler eşliğinde arandı.

Köpeklerin şüphelinin valizine tepki vermesi üzerine açılan valizde giysilerin arasına gizlenmiş 3 adet ön ve arka kapakları kalınlaştırılmış kitap bulundu.  

Kitap kapakları ayrıldığında paketlenmiş halde piyasa değeri 575 bin lira olan 2 kilo 304 gram kokain ele geçirildi. E.A. gözaltına alınırken, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

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