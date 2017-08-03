'Çocuklar Duymasın'a soruşturma
Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı diziye, bir sahnede Cemaat'i anlatan bir kitabın görünmesi nedeniyle soruşturma açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanal D’de yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide, Cemaat'in faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli kitabın gösterilmesi nedeniyle soruşturma başlattı.
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