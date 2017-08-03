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'Çocuklar Duymasın'a soruşturma

'Çocuklar Duymasın'a soruşturma
Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı diziye, bir sahnede Cemaat'i anlatan bir kitabın görünmesi nedeniyle soruşturma açıldı.
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