Çocukları evden attı: Hastanede yatıyorlar

Tekirdağ'da çocukları tarafından evden atılan çift 2 gündür hastanede yaşıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çocukları tarafından evden atıldığını söyleyen kanser hastası 58 yaşındaki Mahmut Fuçucuoğlu, iki gündür eşi ile birlikte Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde kalıyor.

Çorlu'da yaşayan Mahmut Fuçucuoğlu'nun Cemaliye Mahallesi Dereiçi Sokak üzerinde bulunan evi selde hasar görünce, eve oturulumaz raporu verilip, belediye tarafından 6 ay önce yıkıldı. Hastalığı nedeniyle çalışamayan Fuçucuoğlu, evini yıkılmasını andından eşi Gönül Fuçucuoglu'nu da yanına alarak evli olan 2 çocuğundan kızlarının yanına yerleşti. Fuçucuoğlu, "Biz, sokakta kalınca eşimle beraber kızım ve damadımın yanına sığındım. Burada bir süre kaldık, ancak damadım ve kızım bizi bakamadıkları gerekçesiyle sokağa attı" dedi.

Çorlu Devlet Hastanesi acil servisine gelerek burada 2 gündür eşiyle birlikte kalan Fuçucuoğlu, sokakta beş parasız ve aç kaldıklarını belirterek, birkaç gün gidecek yerleri olmadığı için kaldırımda yattıklarını anlattı. Fuçucuoğlu, bir erkek çocuğunun daha olduğunu, ama kendilerine bakmadığını ifade ederek, "Bir erkek bir de kız çocuğumuz var. Kızım, damadım ile beraber bizi evden attı. Erkek çocuğum zaten başından beri bakmak istemiyor. Hastalığım da iyice arttı. Gidecek yerimiz olmadığı için Çorlu Devlet Hastanesi'nin acil kısmına sığındık. Burada, aç olsak da en azından sıcak bir ortamda barınarak uyuyoruz" diye konuştu.

Fuçucuoğlu, "Bunca yıl sonra çocuklarımızı büyüttük ve bize sahip çıkmalarını bekledik. Şimdi onlar bize bakmıyor ve hatta sahip bile çıkmıyor. Gidecek yerimiz yok" dedi.