Çocukların dişleri tehdit altında

Gelİşen ve değişen teknoloji geleneksel beslenme alışkanlığımızı da değiştirdi. Beslenme alışkanlıklarımızdaki değişmeler büyüme ve gelişme çağındaki çocukların hem genel sağlığını hem diş sağlığını olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Sağlıklı nesiller için çocuklara küçük yaşlarda itibaren doğru beslenme alışkanlığı kazandırmak önemlidir. Fast food besinlerin içinde yer alan katkı maddeleri ve yanında üketilen asitli içecekler, çocukların sadece genel sağlığını değil, ağız ve diş sağlığını da olumsuz etkiliyor. Yrd. Doç. Dr. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu fast food yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini bu tür yiyeceklerin çocuklarda şişmanlık, şeker hastalığı, kemik erimesi gibi sağlık sorunlarına neden olduğunun altını çizdi. Fast food yiyecekler yerine bol sebze ve meyve tüketmek gerektiğini de sözlerine ekledi.



Fast Food en büyük düşman



Fast food yiyecekler ve asitli içecekler görünümleri ve lezzetleri nedeniyle hem zaman çocukların ilk tercihleri arasında yer alıyorlar. Oysa ki fast food besinlerin içine renklendiriciler, aroma arttırıcı maddeler, tatlandırıcılar, antimikrobiyal maddeler eklenmektedir. Bu kimyasallar dişlerde renk değişikliği yaparken, asitli içecekler ise diş hassasiyetine neden olmaktadır.

Karbonhidrat tüketimi...



Anne karnından başlayarak diş sağlığını korumada en önemli mineral kalsiyumdur. Fast food yiyeceklerde bulunan yüksek miktardaki sodyum çocuklarda kalsiyum emilimini durdurduğu için özellikle çocukların diş sağlığını tehdit etmekte uzun vaade de ise obezite hastalığına yol açmaktadır. Koyu yeşil yapraklı sebzeler kalsiyumdan zengin gıdalardır. Hamburger, cips, kızartma yerine koyu yeşil yapraklı sebzeler ve koyu renkli meyvelerin

tüketilmesi diş taşlarının oluşumunu engellerken ağız ortamını bazik hale getirerek dişlerin temizlenmesini sağlıyor. Çocukluk döneminde diş sağlığı için karbonhidratların kararında tüketilmesi gerekiyor. Besin kalitesi düşük olan karbonhidrat tüketimi çocukların dişlerini çürütürken, sağlıksız kilo almalarına neden olur. Bu nedenle nişasta ve şeker içeren besinler yerine tahıl ve kuru baklagiller tercih edilmeli. Protein koruyucu özelliği olan karbonhidratlar yeterli miktarda tüketilmezse büyüme ve gelişmeyi de olumsuz yönde etkiliyor. Kalsiyum büyük miktarda dişlerin yapısında bulunur. Tüm yaş grupları için önemli olan kalsiyumu özellikle büyüme çağındaki çocukların tüketmesi gerekmektedir. Yüksek miktarda kalsiyum içerdiği bilinen en iyi besin kaynağı ise süt ve süt ürünleridir. Kalsiyum eksikliğinin dişlerde çürüğe neden olacağını belirten Kışlaoğlu çocukların en sık tüketmesi gereken gıdaların süt ve süt ürünleri olduğunu ifade ediyor. Diş sağlığımızı korumanın ne iyi yöntemlerinden birisi de sebze ve meyve tüketmedir. Elbette ki sebze ve meyveler mevsiminde tüketilmelidir. Bu besinlerde bulunan vitaminler dişlerin çürümesini engellerken aynı zamanda dişlerin güçlenmesini sağlıyor.