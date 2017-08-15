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"Çok sayıda vatandaştan Meral Akşener'in partisine destek vereceğini bizzat duydum"

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"Çok sayıda vatandaştan Meral Akşener'in partisine destek vereceğini bizzat duydum"
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında Meral Akşener'in ekim ayının sonunda kurmayı planladığı parti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşesinde "Yeni parti ve yeni umutlar başlıklı" bir yazı kaleme aldı.

Meral Akşener'in ekim ayının sonunda kurmayı planladığı yeni parti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Turan, "Yeni parti, yeni bir heyecan, yeni bir umut demektir. Çok sayıda vatandaştan 'Ben Meral Akşener'in partisine oy vereceğim' sözlerini bizzat duydum" ifadelerini kullandı. 

İşte Rahmi Turan'ın o yazısı:

Gelen mesajlardan ve çeşitli bölgelerde vatandaşlarla bire bir yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim şu: Önemli oranda bir kesim, kurulacak yeni partiye umut bağlamış durumda...

MHP Genel Başkan adayı oldukları için haksız yere partiden atılan Meral Akşener ve Prof. Ümit Özdağ m başını çektiği grup, muhtemelen ekim ayında kurulacak "yeni parti" ile Türk seçmenine ve Türk siyasetine "Merhaba" diyecek. Yeni parti, yeni bir heyecan, yeni bir umut demektir. Çok sayıda vatandaştan "Ben Meral Akşener'in partisine oy vereceğim" sözlerini bizzat duydum.

Devlet Bahçeli nin koltuğunu korumak için MHP'den attırdığı Meral Akşener, uğradığı bu haksızlık nedeniyle kamuoyunda kuvvetli bir destek yakalamış durumda... Bu rüzgâr sürekli artıyor. Yeni parti, MHP oylarının en az yüzde 60'ını alabilir. Bu rakam yüzde 70'i de aşabilir. Yalnız o kadar değil tabii ki... AKP, CHP ve HDP'den de önemli miktarda oylar gelmesi kuvvetli bir ihtimal... Yeter ki, kuruluş aşamasında fahiş yanlışlıklar yapılmasın ve partiye "siyaset kaşalotları" doldurulmasın!

 

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