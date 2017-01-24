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Çolak, KRT TV'nin canlı yayın konuğu

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Çolak, KRT TV'nin canlı yayın konuğu
Yeniçağ Gazetesi Yazarı Batuhan Çolak, KRT TV'de Çağlar Cilara'nın canlı yayın konuğu oluyor. Çolak'ın, katılacağı program bu akşam 19.00'da başlayacak.

KRT TV Haber koordinatörü Çağlar Cilara'nın bugünkü canlı yayın konuğu Yeniçağ Gazetesi yazarı Batuhan Çolak...

Ülkücüler ve başkanlık sisteminin ele alınacağı program, saat 19.00'da KRT TV'den canlı yayınlanacak.

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