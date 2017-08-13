'Come to Beşiktaş' kimin fikri?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, 'Come to Beşiktaş' videosunun hikayesini anlattı.

CNN Türk'te canlı yayın konuğu olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 'Come to Beşiktaş' fikrin yaratıcısının Beşiktaş taraftarı ve iletişim grubunun başındaki Candaş Tolga Işık olduğunu söyledi.

Orman, hikayenin serüvenini şu sözlerle anlattı:

"Taraftarlar Pepe'nin transferinden önce Instagram hesabına 'Come to Beşiktaş' diye mesaj göndermeye başladı. Sonra Pepe de transferi gerçekleşince açıklamasında bundan çok etkilendiğinden bahsetti. Bu böyle çığ gibi büyüdü. Sonra biz bunu aldık uluslararası bir slogan haline getirdik ve bir iletişim aracı olacak kullandık. Sonra Roma Kulübü ve Sağlık Bakanlığı aldı kullandı. Hoş bir şey. Biz netice itibariyle ülkeyi temsil ediyoruz. Bizim amblemimizde bir tek bizde olan ay yıldızlı bayrak var. Ülkemizi temsil ederken de güzel bir şey olduğunu düşünüyorum."