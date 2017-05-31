Çöpçatanlık sitesine IŞİD akını!

Düşünce kuruluşu Middle East Media Research Institute, IŞİD militanlarının çöpçatan sitelerini aktif olarak kullandığını öne sürdü.

Merkezi ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan düşünce kuruluşu Middle East Media Research Institute, hazırladığı raporda, IŞİD militanlarının İngilizce hizmet veren çöpçatan sitelerinden eş bulduğunu iddia etti.

Kuruluş hazırladığı araştırmada IŞİD militanlarının İslami evlilik sitelerine üye olduğu ve buradan eş aradıkları belirtildi. Islamic Marriage isimli çöpçatan sitesinin reklamlarının Musul ve Suriye’deki Rakka’da yer aldığının kaydedildiği makalede bazı kullanıcıların Türkiye’de tatil yapma vaadinde bulunduğu da kaydediliyor.

İngiliz Thes Sun gazetesinde yer alan haberde bir kullanıcının yorumlarına yer verildi. Bir kullanıcının, “Seveceğim ve güzel zaman geçireceğim bir eş arıyorum. Türkiye gibi romantik yerlere gidip aşkımızın tatlı hatıralarını yaratabiliriz” ifadesi haberde yer aldı.

Haberde, IŞİD militanlarının benzer sitelerde geçmiş yıllarda da aktif olduğu vurgulandı. İki yıl önce Anonymous isimli hacker grubu IŞİD militanlarının kullandığı isissingles.com isimli bir çöpçatanlık sitesini kapatmıştı.