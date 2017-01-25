Coşkun'dan Bahçeli'ye: Sizin milliyetçiliğinizde Atatürk yok mudur?

Sözcü Gazetesi Yazarı Bekir Coşkun, bugünkü köşe yazısında Bahçeli'nin Başkanlık sistemiyle ilgili tutumunu değerlendirdi. Coşkun, Bahçeli'ye "sizin milliyetçiliğinizde Atatürk yok mudur" diye sordu.

Bugünkü köşe yazısına Devlet Bahçeli ile AKP arasındaki işbirliğini taşıyan Sözcü Gazetesi Yazarı Bekir Coşkun, Bahöçeli'ye sert eleştirilerde bulundu.

Coşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ettiği hakaretleri de hatırlatarak, Bahçeli'ye bazı sorular yöneltti.

İşte Bekir Coşkun'un yazısından önemli bölümler:

"Irkçı…"

"Kafatasçı…"

"Bahçeli'nin ağzından salyalar akıyor…"

"Ey Bahçeli, sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun… Ben eşrefi mahluk olan insanla dolaşıyorum, insanla…"

Malum kişi…

*

(…)

Yukarıdaki sözleri silip atsan, geçmişi unutsan dahi… Milliyetçi ülkücü isen, olacakları düşün be kardeşim…

Sizin milliyetçiliğinizde Kurtuluş Savaşı yok mudur?…

Sizin milliyetçiliğinizde Cumhuriyet Devrimleri yok mudur?..

(…)

Sizin milliyetçiliğinizde 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim yok mudur?..

Sizin milliyetçiliğinizde laiklik yok mudur?..

Sizin milliyetçiliğinizde; bu ulusun büyük bir savaş vererek kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi yok mudur?..

Sizin milliyetçiliğinizde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti yok mudur?..

Milliyetçi-ülkücü arkadaşlarımızı tenzih ederim…

"Milliyetçilik" Atatürk ilkesidir…

Nasıl unutursun: Sizin milliyetçiliğinizde Atatürk yok mudur?..