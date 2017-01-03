Çözüm yok mu?

Nedir terör saldırılarını engellemenin yolu? Cumhurbaşkanı, Başbakan, parti liderleri taziye açıklamaları yapıyorlar ama hiç biri çözüm önermiyor. İktidar olmak muktedir olmaktır yani en sıkı tedbirleri alacaksınız.

Önce güçlü istihbarat yapılması şart,

Çok önemli güvenlik tedbirleri alınması şart,

Vatandaşın şüpheli her kişiyi ihbar etmesi şart,

Vatandaşa nelerden şüphelenmesi konusunda eğitim şart,

Taksicilerin teröristler konusunda eğitilmesi şart,

Kentinde bu tür terör olayları yaşanan

- Vali

- Emniyet Müdürü

- İstihbarat Müdürü

- Güvenlik Müdürü görevlerinden hemen alınması şart,

Muhalefet partilerinin terörle mücadele konusundaki önerilerinin uygulanması da şart,

Sınır güvenliğinin acilen sağlanması şart,

Ülkemizdeki yabancıların çok yakından izlenmesi şart.

Bu önlemleri daha da artırmak önemlidir terör konusunda.

Türkiye'yi yönetenlerin şu sözlerinizi ezberledik;

"Vahşet, katliam, terör,

Global terör,

Her ülkede yaşanıyor,

Kökünü kazıyacağız,

Kanları yerde kalmayacak,

Terör bizi korkutamaz, ülkemizi bölemez,

Birbirimize daha sıkı sarılacağız."

Elbette kınamalar, lanetlemeler yapacaksınız ancak öncelikle çözüm bulacaksınız, önlemler alacaksınız.

"Kader" demeyeceksiniz,

"Her ülkede ve Türkiye'de de olabilir" demeyeceksiniz.

Milleti teröre, terör ile yaşamaya alıştırmayacaksınız.

İstihbarat terör önlemenin en güçlü yöntemidir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İstihbarat Daire Başkanlığı ve illerdeki istihbarat birimleri teknik teçhizat ve personel açısından kat kat fazla şekilde güçlendirilmelidir.

Reina katliamı gösterdi ki güvenlik kameraları çok önemli.

Buranın güvenlik kameraları her halde 20 yıl öncesinin teknolojisi ki siyah beyaz teknolojisi.

Yani bu teröristin net bir kaydı yok. Polise yardımcı olacak netlikte değil. Çözünürlüğü düşük.

Bin kişilik kapasitesi olan hem de çok pahalı bir eğlence mekânının güvenlik kameralarına önem vermediği de ortaya çıktı.

Bu durumda Valilikler ve Belediyeler bu iş yerlerindeki güvenlik kameralarının hangi kalitede olması gerektiği konusunda bir yönetmelik düzenlemesi de yapmalı.

Hatta bugün IP kameralar var. Yani bilgisayar olmadan internet üzerinden direkt görüntü alabiliyorsunuz.

Bu kameraların IP numaraları da polise bildirilerek 24 saat izlenme imkânı da verilmeli.

Sonuç olarak; iktidar olmak muktedir olmaktır sözünü tekrarlıyorum.

Terörle mücadelede AKP iktidarının her önlemi alması gerekmektedir.