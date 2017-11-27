Cübbeli Ahmet gideceğini açıkladı
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bir hocasının rüyasında kendisinin cennete gideceğini müjdelediğini açıkladı.
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sohbetinde, bir hocasının uykusunda kendisini gördüğünü anlattı ve hocasının uykusundan 3 kez “Cübbeli Cennetliktir” diyerek bağırıp uyandığını aktardı.
Cübbeli Ahmet Hoca bu durumun kendisine “müjdelendiğini” de sözlerine ekledi. Cübbeli'nin bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.
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